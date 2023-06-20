Стоимость перелета экономклассом по России достигла максимума за 23 года

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Стоимость перелета экономклассом по РФ в мае этого года достигла 7 тысяч рублей за одно место, что стало максимумом за 23 года. Об этом сообщает РБК со ссылкой на данные Россстата.

Отмечается, что в сравнении с 2022 годом стоимость перелета в экономклассе внутри страны выросла на 28%, до 6 972,36 рубля в расчете на 1 тысячу километров пути. В федеральной службе государственной статистики подчеркнули, что это стало максимальным значением с 2000 года, а более ранних данных у службы нет.

Ведомство смогло зафиксировать прошлый рекорд в августе 2010 года, на тот момент стоимость билетов в салон экономического класса самолета, совершающего перелеты внутри РФ, достигла 6 892,51 рубля.

Как отметил источник в одной из авиакомпаний, рост цен на перелеты присутствует, но он не такой большой. По его словам, цены на билеты у некоторых перевозчиков выросли на 10% по итогам января – мая 2023 года.

Ряд участников рынка выразили мнение, что перелеты внутри России не смогут развиваться дальше в случае повышения стоимости билетов, отметил источник. Он подчеркнул, что цена растет из-за увеличения себестоимости полетов, обслуживания самолетов и по другим причинам.

Эксперты рынка считают, что средняя стоимость перелета в экономклассе сможет еще подняться в течение этого года до 7,5 тысячи рублей за одно место. Они добавили, что росту стоимости в том числе может поспособствовать снижение мер господдержки.

В случае расширения международной маршрутной сети часть спроса уйдет на зарубежное направление, что позволит снизить цены на полеты внутри России, отметили они.

Ранее заместитель министра транспорта РФ Игорь Чалик заявлял, что авиабилеты на рейсы по России в 2023 году могут подорожать на 15–30% в сравнении с прошлым годом в связи с сокращением объемов субсидирования.

Он отметил, что выделение субсидий пока что не было одобрено, в связи с чем будет наблюдаться рост стоимости. По его словам, министерство также может сократить количество рейсов.



ФАС проследит за стоимостью авиабилетов по России