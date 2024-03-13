Аэропорт "Пулково" работает штатно после снятия временных ограничений

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В петербургском аэропорту "Пулково" вводились временные ограничения, в настоящее время авиагавань работает в штатном режиме. Об этом представитель Росавиации Артем Кореняко сообщил в своем телеграм-канале.

Ограничения действовали с 08:32 до 09:00, уточнил он.

"Экипажи воздушных судов, авиадиспетчеры и службы аэропорта приняли все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов – это главный приоритет", – поделился Кореняко.

По его словам, во время действия ограничений уходов самолетов на запасные аэродромы не было.

Утром в среду, 13 марта, стало известно, что средства поражения мобильной группы уничтожили БПЛА самолетного типа в Киришском районе. Как уточнил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко, дрон сбили на подлете к заводу "Кинеф".

По его словам, пострадавших не выявили, разрушений также нет. К настоящему времени последствия в месте падения локализованы и устранены, заключил Дрозденко.