Росавиация сообщила о введении режима открытого неба в Калининграде с 1 октября

Фото: Москва 24/Александр Горностаев
Росавиация сообщила о введении режима открытого неба в аэропорту Храброво в Калининграде, передает ТАСС.
"С 1 октября 2022 года в аэропорту Калининграда вводится режим "открытое небо". Данный режим разрешает иностранным авиакомпаниям выполнять полеты в/из Калининграда, используя третью, четвертую, пятую и седьмую свободы воздушного пространства", – заявили в ведомстве.
Разрешение было принято авиационными властями России в связи с обращением губернатора Калининградской области. Отмечается, что оно установлено сроком на два года.
В Росавиации подчеркнули, что обозначенная инициатива поможет расширить географию полетов из Калининградской области. Кроме того, режим открытого неба может привлечь новых авиаперевозчиков.
Ранее вице-президент Альянса туристических агентств России Алексан Мкртчян заявил о росте цен на отдых в Калининграде и Санкт-Петербурге. Такую тенденцию специалист объяснил удорожанием билетов на самолет и повышением стоимости проживания в гостиницах.
Читайте также
Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 125124, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации как экстремистская.
Следите за новостями: