Росавиация сообщила о введении режима открытого неба в Калининграде с 1 октября

Фото: Москва 24/Александр Горностаев

Росавиация сообщила о введении режима открытого неба в аэропорту Храброво в Калининграде, передает ТАСС.

"С 1 октября 2022 года в аэропорту Калининграда вводится режим "открытое небо". Данный режим разрешает иностранным авиакомпаниям выполнять полеты в/из Калининграда, используя третью, четвертую, пятую и седьмую свободы воздушного пространства", – заявили в ведомстве.

Разрешение было принято авиационными властями России в связи с обращением губернатора Калининградской области. Отмечается, что оно установлено сроком на два года.

В Росавиации подчеркнули, что обозначенная инициатива поможет расширить географию полетов из Калининградской области. Кроме того, режим открытого неба может привлечь новых авиаперевозчиков.

Ранее вице-президент Альянса туристических агентств России Алексан Мкртчян заявил о росте цен на отдых в Калининграде и Санкт-Петербурге. Такую тенденцию специалист объяснил удорожанием билетов на самолет и повышением стоимости проживания в гостиницах.



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