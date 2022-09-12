Эксперт объяснил рост цен на отдых в Калининграде и Петербурге

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Вице-президент Альянса туристических агентств России Алексан Мкртчян заявил, что цены на отдых по некоторым внутренним направлениям поднялись в несколько раз, в частности из-за удорожания билетов на самолет и повышения стоимости проживания в гостиницах, сообщает радио КП.

По словам эксперта, например в Санкт-Петербурге, номер в отеле, стоивший летом 2021 года 8 тысяч рублей за сутки, в 2022 году уже можно будет забронировать лишь за 15 тысяч.

"То есть рост цен примерно на 100%. В Калининграде рост примерно на 50%: то, что стоило 5 тысяч рублей, в этом году стало 8 тысяч", – отметил Мкртчян.

Он также обратил внимание на то, что раньше рейс Москва – Калининград следовал по маршруту около 1 часа 10 минут. Однако теперь самолет по этому направлению летит 2 часа 50 минут.

Ранее сообщалось, что за месяц поездки в другие страны подорожали почти на 4%. Больше всего прибавили в цене туры в Арабские Эмираты – на 12,5%, и примерно на 5% – в Турцию и страны Азии.

Отмечалось, что меньше всего выросли цены на отдых в Египте. Прибавка составила менее 1%. Таким образом за год стоимость заграничных путешествий для россиян увеличилась на 67%.