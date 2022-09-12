Сочи стал самым популярным направлением для туристов в сентябре. Об этом свидетельствуют данные сервиса по продаже билетов.

В основном к морю летят москвичи и жители Санкт-Петербурга. До конца года в Сочи ожидают еще два миллиона отдыхающих. Отмечается, что там уже побывали более пяти миллионов человек.

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