В АТОР рассказали о продаже осенних туров в Европу

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Российские туроператоры организовали продажу туров в страны Европы на осень, несмотря на логистические и иные сложности. Об этом сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР).

"Несмотря на отсутствие авиасообщения и сложности с визами, никаких запретов на поездки в Европу нет и не вводилось. Туроператоры продают туры на осень в европейские страны с перелетом и без", – рассказали в организации.

По информации АТОР, спросом пользуются сити-туры. Так, туроператор "Русский экспресс" продает путевки в Рим, Милан, Париж, Барселону и Мадрид, доступны туры с лечением в Венгрию и Словению.

В АТОР сообщили, что прямых рейсов между Россией и Европой сейчас нет, популярностью пользуется вариант перелета с пересадкой в Стамбуле (Турция). Также в качестве стыковочных пунктов востребованы Белград (Сербия), Дубай (ОАЭ), Баку (Азербайджан) и некоторые другие города.

Ранее вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Юрий Барзыкин заявил, что из-за пандемии коронавируса, а также из-за нарушения транспортной логистики Евросоюз не является популярным направлением для туризма и может даже считаться неблагоприятным.

