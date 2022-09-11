Египет и Турция ожидают потока пенсионеров из Европы зимой – АТОР

16:57
Фото: depositphotos/Patryk_Kosmider
Турция, Египет и Греция готовы принять большое количество европейских пенсионеров в зимнее время года, так как многие из них стремятся сэкономить на отоплении и переехать в теплые страны. Об этом сообщается на сайте Ассоциации туроператоров России (АТОР).
Председатель Ассоциации турбизнеса провинции Анталья (АКТОВ) Эркан Ягджи прогнозирует лучший за последние три года зимний туристический сезон. Зимой в провинции будут работать по меньшей мере 152 отеля, что в значительной степени превышает показатели прошлых лет.
По словам гендиректора немецкого туроператора Bentour Дениза Угура, проживание в отеле Турции с питанием "все включено" будет стоить вдвое меньше, чем счета за отопление в Германии. Он рассчитывает, что республику зимой посетят до 1 миллиона туристов из ФРГ.
"По этой причине мы говорим отельерам: "Подумайте дважды, прежде чем закрывать свой отель зимой", – отметил Угур.
В свою очередь, Минтуризма Египта поручило отельерам разработать предложения для долгосрочного пребывания европейцев, рассчитанные на пенсионеров и удаленных работников.
Министр туризма Греции Василис Кикилиас также ожидает притока пенсионеров из Германии.
Ранее российские туроператоры призвали увеличить минимум в два раза число прямых рейсов из России в Египет для снижения стоимости путевок в страну.
Доступной перевозки на курорты Красного моря и из Москвы, и из регионов на осенне-зимний период не хватает, сообщили в "Интуристе".
В компании "Русский Экспресс" также отметили необходимость увеличения регулярных рейсов в Каир, Хургаду, Шарм-эш-Шейх, Александрию. По данным оператора, бывают случаи, когда билетов нет на две недели вперед.
Туроператоры зафиксировали дефицит мест в отелях Турции в бархатный сезон
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 125124, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации как экстремистская.
Следите за новостями: