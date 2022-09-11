Египет и Турция ожидают потока пенсионеров из Европы зимой – АТОР

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Турция, Египет и Греция готовы принять большое количество европейских пенсионеров в зимнее время года, так как многие из них стремятся сэкономить на отоплении и переехать в теплые страны. Об этом сообщается на сайте Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Председатель Ассоциации турбизнеса провинции Анталья (АКТОВ) Эркан Ягджи прогнозирует лучший за последние три года зимний туристический сезон. Зимой в провинции будут работать по меньшей мере 152 отеля, что в значительной степени превышает показатели прошлых лет.

По словам гендиректора немецкого туроператора Bentour Дениза Угура, проживание в отеле Турции с питанием "все включено" будет стоить вдвое меньше, чем счета за отопление в Германии. Он рассчитывает, что республику зимой посетят до 1 миллиона туристов из ФРГ.

"По этой причине мы говорим отельерам: "Подумайте дважды, прежде чем закрывать свой отель зимой", – отметил Угур.

В свою очередь, Минтуризма Египта поручило отельерам разработать предложения для долгосрочного пребывания европейцев, рассчитанные на пенсионеров и удаленных работников.

Министр туризма Греции Василис Кикилиас также ожидает притока пенсионеров из Германии.

Ранее российские туроператоры призвали увеличить минимум в два раза число прямых рейсов из России в Египет для снижения стоимости путевок в страну.

Доступной перевозки на курорты Красного моря и из Москвы, и из регионов на осенне-зимний период не хватает, сообщили в "Интуристе".

В компании "Русский Экспресс" также отметили необходимость увеличения регулярных рейсов в Каир, Хургаду, Шарм-эш-Шейх, Александрию. По данным оператора, бывают случаи, когда билетов нет на две недели вперед.

