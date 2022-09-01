Российские туроператоры начали продавать туры в Катар, Бахрейн и Аравию

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Российские туроператоры расширили список предлагаемых зарубежных направлений турами в страны Ближнего Востока – Катар, Бахрейн и Саудовскую Аравию, рассказала директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе. Об этом сообщает News.ru.

"Из новых направлений – Катар и Бахрейн. Они уже продаются. Средняя стоимость путевки на одного человека начинается от 80–90 тысяч рублей за неделю. Как правило, это такой комбинированный пляжно-экскурсионный отдых в трехзвездочных отелях с завтраками и одной-двумя включенными экскурсиями", – сказала она.

По словам Ломидзе, Саудовская Аравия также очень заинтересовалась российскими туристами. Стоимость недельной поездки в эту страну с проживанием в четырехзвездочном отеле составляет 120–150 тысяч рублей на человека без питания.

"Но гиды на месте ориентируют с кафе и вообще с правилами приличия. В итоге туристы ходят по городам сами, и еще не было инцидентов, чтобы кого-то задержали за неправильное поведение", – пояснила Ломидзе.

Кроме того, отметила она, россияне усилили активность на иранском направлении. Стоимость трехдневных экскурсионных туров в эту страну начинается от 68 тысяч рублей, недельных – от 104 тысяч рублей.

Тем не менее, по словам главы АТОР, пока в Иран отправляются всего от 10 до 30 человек в неделю, в Саудовскую Аравию – еще меньше. Самыми популярными направлениями для путешествий у россиян остаются Турция, Египет и ОАЭ.

"Турция, Египет и Эмираты остались самыми популярными. Страны СНГ заняли активную позицию – Белоруссия очень сильно подорожала, и есть, как всегда, Армения и Грузия, Казахстан и Узбекистан. Но говорить о перераспределении турпотока из Европы в СНГ нельзя", – рассказала Ломидзе.

Она отметила, что среди внутренних российских туристических направлений существенно выросла популярность поездок на Ставрополье и Северный Кавказ.

Ранее руководитель направления онлайн-туров TravelBelka Диля Демиденко рассказала, какие туры подешевеют в начале этой осени. Эксперт спрогнозировала снижение стоимости туров в Сочи и Абхазию в сентябре на 20–25%.

Она также посоветовала рассмотреть для отпуска Таиланд. По ее словам, цены этого туристического направления должны снизиться на 20% из-за наступающего сезона дождей. По мнению эксперта, туры в Египет и ОАЭ тоже будут дешеветь.