В АТОР рассказали о подорожании путевок за рубеж на 50–70%

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Из-за "авиационной блокады" стоимость туров за рубеж увеличилась на 50–70%, заявил вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Артур Мурадян.

"Это для внутреннего туризма сыграло на руку, но на международном рынке ситуация выглядит гораздо хуже. Сегодня авиакомпании AZUR Air, Nordwind, iFly используют всего по паре-тройке самолетов на международных направлениях", – сообщил он РИА Новости.

Представитель ассоциации подчеркнул, что работающие с туроператорами авиаперевозчики потеряли до 40% флота, притом что оставшиеся самолеты эксплуатируются с осторожностью и в основном по РФ. Такое положение вещей привело к сотрудничеству туроператоров с регулярными авиакомпаниями, что увеличило цену за перелет в среднем на 60–100%.

В "Интуристе" также отметили влияние уменьшения флота на путевках. Так, снизилось число городов вылета по массовым выездным направлениям. Кроме того, отсутствует возможность отправлять туристов прямыми рейсами в страны Карибского бассейна.

По словам Мурадяна, ситуация постепенно восстанавливается. "Предполагается, что Nordwind начнет с 1 октября программу на Кубу. Это будут первые рейсы с марта 2022 года. AZUR Air анонсировал рейсы в ОАЭ и на Мальдивы. Это значит, что у них сохранился дальнемагистральный флот", – пояснил он.

Однако полного восстановления ожидать не следует, заключил Мурадян.

Ранее руководитель направления онлайн-туров TravelBelka Диля Демиденко рассказала, какие туры подешевеют в начале этой осени. Эксперт спрогнозировала снижение стоимости туров в Сочи и Абхазию в сентябре на 20–25%.

Она также посоветовала рассмотреть для отпуска Таиланд. По ее словам, цены этого туристического направления должны снизиться на 20% из-за наступающего сезона дождей. По мнению эксперта, туры в Египет и ОАЭ тоже будут дешеветь.

