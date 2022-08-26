Эксперт по туризму перечислила направления, которые подешевеют в сентябре

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Руководитель направления онлайн-туров TravelBelka Диля Демиденко рассказала, какие туры подешевеют в начале этой осени. Об этом пишет "Газета.ру".
Эксперт спрогнозировала снижение стоимости туров в Сочи и Абхазию в сентябре на 20–25%.
"Погода там будет еще совсем летняя, туристов меньше, а море останется теплым. Неделя в Сочи на двоих в сентябре с перелетами и проживанием будет стоить от 19 тысяч рублей", – уточнила Демиденко.
Она отметила, что комфортная и теплая погода для отдыха сохранится на побережье до октября.
Демиденко также посоветовала рассмотреть для отпуска Таиланд. По ее словам, цены этого туристического направления должны снизиться на 20% из-за наступающего сезона дождей. По мнению эксперта, туры в Египет и ОАЭ тоже будут дешеветь.
"Неделя в ОАЭ или Египте в сентябре на двоих обойдется примерно в 80 тысяч рублей. А вот стоимость туров в Турцию продержится на высоком уровне до конца октября", – резюмировала она.
Ранее в Ассоциации туроператоров России (АТОР) спрогнозировали, что к сентябрю стоимость отдыха на южных курортах России снизится в пределах 15%. Речь идет про небольшие отели бюджетного и среднего сегмента. При этом установленные тарифы останутся прежними у гостиницы высокого класса.
По словам вице-президента АТОР и гендиректора компании "Дельфин" Сергея Ромашкина, стоимость туров на российский юг к началу осени упадет только на 8–10% вместо привычных 25–30%. Ромашкин отметил, что такой прогноз связан с высокой загрузкой гостиниц, особенно на курортах Краснодарского края.
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