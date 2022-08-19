Эксперт объяснил, почему подорожали туры на горнолыжные курорты Сочи

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Отдых на горнолыжных курортах России в предстоящий зимний сезон подорожал в среднем на 10–20% в зависимости от направления, сообщил радио КП вице-президент Альянса туристических агентств России Алексан Мкртчян. Он подчеркнул, что стоимость туров в Красную Поляну и вовсе выросла на 30%.

Рост цент эксперт объяснил закрытием для россиян альпийских курортов. По его словам, все лыжники и сноубордисты, привыкшие кататься с декабря по конец марта, поедут на наши горы, в связи с чем цены растут. Он посоветовал покупать туры на такие курорты заранее.

"Не нужно приходить в ноябре и покупать на январь. В августе можно найти отель в Красной Поляне по 10 тысяч рублей за номер, хороший, с завтраками, 4–5 звезд и на 1 января заезд. Эти же отели в ноябре будут стоить уже 17–20 тысяч, то есть подорожание будет на 70% за каких-то два–три месяца", – пояснил Мкртчян.

Таиланд, Индонезия и Вьетнам стали самыми популярными направлениями для путешествий в период с 31 декабря по 8 января. Согласно результатам опроса, 38,7% граждан РФ забронировали тур в Таиланд в указанный период, 10,9% – в Индонезию, 10,8% – во Вьетнам. На Филиппины пришлось 5,5% бронирований, на Турцию – 5,1%.

В свою очередь, по внутренним направлениям наиболее востребованными городами стали Сочи (17,3%) и Москва (16%). В Минеральные воды туры бронировали в 6,7% случаев, Санкт-Петербург – в 5,4%, Калининград – в 5,3%.

По данным аналитиков, доля зарубежных направлений в 2022 году выросла в 8,6 раза по сравнению с аналогичным периодом 2021 года и составила 77,3%. В то время как внутри РФ в настоящее время планируют перелеты в 22,7% случаев, это на 75% ниже показателей прошлого года.