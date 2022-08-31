В АТОР ожидают увеличение срока выдачи виз россиянам до полугода

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Решение Евросоюза заморозить соглашение об упрощении визового режима с Россией увеличит сроки получения россиянами шенгенских виз до полугода, сообщается на сайте АТОР.

Кроме того, с 35 до 80 евро вырастет сумма визового сбора.

Эксперты туротрасли ожидают значительное сокращение выдачи долгосрочных и многократных шенгенских виз гражданам РФ. "Однократный "шенген", выдаваемый строго под даты поездки – такова будет типичная и самая распространенная схема. Тем не менее худшего – полного запрета на выдачу краткосрочных виз под туристические поездки – удалось избежать", – подчеркнули в ассоциации.

В АТОР также отметили, что у россиян с действующими визами по-прежнему есть возможность въезда в страны Евросоюза до окончания срока действия своего "шенгена".

Ранее глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что страны Евросоюза достигли компромисса о полной заморозке соглашения об упрощении визового режима с Россией.

Он также добавил, что министры иностранных дел Евросоюза поручили Еврокомиссии подготовить предложения о действиях с уже выданными гражданам РФ долгосрочными визами. При этом каждая страна союза сможет самостоятельно регулировать допуск россиян через свои границы в ЕС.

