В АТОР ожидают увеличение срока выдачи виз россиянам до полугода

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Решение Евросоюза заморозить соглашение об упрощении визового режима с Россией увеличит сроки получения россиянами шенгенских виз до полугода, сообщается на сайте АТОР.
Кроме того, с 35 до 80 евро вырастет сумма визового сбора.
Эксперты туротрасли ожидают значительное сокращение выдачи долгосрочных и многократных шенгенских виз гражданам РФ. "Однократный "шенген", выдаваемый строго под даты поездки – такова будет типичная и самая распространенная схема. Тем не менее худшего – полного запрета на выдачу краткосрочных виз под туристические поездки – удалось избежать", – подчеркнули в ассоциации.
В АТОР также отметили, что у россиян с действующими визами по-прежнему есть возможность въезда в страны Евросоюза до окончания срока действия своего "шенгена".
Ранее глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что страны Евросоюза достигли компромисса о полной заморозке соглашения об упрощении визового режима с Россией.
Он также добавил, что министры иностранных дел Евросоюза поручили Еврокомиссии подготовить предложения о действиях с уже выданными гражданам РФ долгосрочными визами. При этом каждая страна союза сможет самостоятельно регулировать допуск россиян через свои границы в ЕС.
ЕС достиг компромисса по полной приостановке облегченного визового режима с РФ
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