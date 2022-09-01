Туроператоры рассказали, когда снизятся цены на туры в Египет

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Российские туроператоры призвали увеличить минимум в два раза число прямых рейсов из России в Египет для снижения стоимости путевок в страну.

"Доступной перевозки на курорты Красного моря и из Москвы, и из регионов на осенне-зимний период не хватает. И это не позволяет туроператорам предложить низкие цены на пакетные туры", – сообщили РИА Новости в "Интуристе", добавив, что спрос на туры в Египет остается высоким.

В компании "Русский Экспресс" также отметили необходимость увеличения регулярных рейсов в Каир, Хургаду, Шарм-эш-Шейх, Александрию. По данным оператора, бывают случаи, когда билетов нет на две недели вперед.

В свою очередь, вице-президент АТОР Артур Мурадян заявил, что Египет готов принимать по три рейса в неделю из каждого регионального аэропорта РФ.

"В среднем дефицит перевозки составляет 40–60%. Это бюджетное направление, и если бы здесь появилась конкуренция среди перевозчиков, то цены были бы в районе 30–40 тысяч рублей за тур на одного. Но в этом сезоне реальная картина будет в районе 70–80 тысяч рублей", – пояснил он.

Ранее руководитель направления онлайн-туров TravelBelka Диля Демиденко рассказала, какие туры подешевеют в начале этой осени. Эксперт спрогнозировала снижение стоимости туров в Сочи и Абхазию в сентябре на 20–25%.

Она также посоветовала рассмотреть для отпуска Таиланд. По ее словам, цены этого туристического направления должны снизиться на 20% из-за наступающего сезона дождей. По мнению эксперта, туры в Египет и ОАЭ тоже будут дешеветь.

