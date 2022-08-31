Эксперт рассказал, какой курорт может стать главным конкурентом "Красной Поляны" зимой

Фото: ТАСС/Елена Афонина
Основным конкурентом "Красной Поляны" в предстоящем зимнем туристическом сезоне может стать горный курорт "Архыз" в Карачаево-Черкессии, полагает вице-президент Альянса туристических агентств Алексан Мкртчян. Об этом сообщает РИА Новости.
По его словам, в "Архыз" туристов могут привлечь хорошая инфраструктура и качественный сервис.
"В "Архызе" лучше, чем в "Приэльбрусье" или на "Домбае", трассы, размещение", – сказал Мкртчян.
Он отметил, что зарубежные зимние курорты вряд ли смогут составить конкуренцию "Красной Поляне", поскольку в настоящее время российских туристов привлекает лишь Турция. По мнению Мкртчяна, зимой ей отдадут предпочтение не более 5% отдыхающих.
Ранее руководитель направления онлайн-туров TravelBelka Диля Демиденко рассказала, какие туры подешевеют в начале этой осени. Эксперт спрогнозировала снижение стоимости туров в Сочи и Абхазию в сентябре на 20–25%.
Она также посоветовала рассмотреть для отпуска Таиланд. По ее словам, цены этого туристического направления должны снизиться на 20% из-за наступающего сезона дождей. По мнению эксперта, туры в Египет и ОАЭ тоже будут дешеветь.
Путевки в Турцию могут значительно подешеветь после 15 сентября
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