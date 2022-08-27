Спрос на туры по России после запуска кешбэка увеличился до 20 раз

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Продажи путевок по России увеличились почти в 20 раз после возобновления 25 августа программы туристического кешбэка. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителей туротрасли.

"Если сравнивать 25 августа с прошлым четвергом, то продажи туров по России выросли почти в 20 раз", – рассказал туроператор Fun&Sun.

В компании также отметили, что только в первый день продаж объем реализованных путевок достиг показателя 30% от всех проданных на прошлом этапе туров. Это связывают с тем, что в начале лета россияне не были готовы планировать зимний отдых, а теперь спрос вырос.

Тем не менее у других операторов рост продаж после четверга не столь заметный. Например, в "Интуристе" говорят о росте в 2,5 раза, а в туроператоре "Дельфин" – в два раза.

Наибольшим спросом среди россиян пользуется Сочи. У отдельных операторов спрос на этот курорт доходит до 70%. Среди других популярных направлений Анапа, Минеральные воды, Крым, Москва и Санкт-Петербург.

25 августа в России стартовали продажи туров с кешбэком на осень и зиму. Они продлятся до 10 сентября. Отправиться в путешествие по России можно будет с 1 октября до 25 декабря, в круиз – с 1 сентября и до окончания навигации.

Обратно можно получить 20%, но максимум – 20 000 рублей. Оплатить тур необходимо картой "Мир". Длительность поездки должна составлять не менее трех ночей.

