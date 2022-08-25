Эксперт предупредил о росте заражений в бассейнах курортов в летний период

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Уровень заражения в бассейнах на курортах значительно увеличивается в летнее время, заявил профессор, специалист по инфекционным заболеваниям и клинической микробиологии Бейкентской университетской больницы Кан Полат Эйгюн.
Особенно это касается бассейнов, где дезинфекция проводится некачественно или не проводится совсем.
"Если не принять меры предосторожности, такие факторы, как бактерии, вирусы и паразиты, попадающие в воду с больными туристами или туристами-носителями, могут стать причиной заболеваний у здоровых людей", – приводит его слова портал Turkiyeturizm.
Среди симптомов инфекций специалист назвал тошноту, рвоту, боль в горле и диарею.
Кроме того, бактерии в бассейне могут стать причиной воспаления среднего уха у приехавших с отверстиями в барабанной перепонке туристов.
Эйгюн также рекомендовал не сидеть в мокром купальнике.
"Длительное сидение в мокрой одежде может привести к мочеполовым инфекциям. Также нельзя входить в воду в бассейне, который мы считаем опасным и непродезинфицированным", – пояснил он.
Ранее иммунолог-аллерголог Владимир Болибок предупредил, что в бассейне можно заразиться ветрянкой и герпесом. По его словам, все вирусы распространенных кожных заболеваний могут выживать даже в хлорированной воде.
Врач рассказал, что самые распространенные вирусы, которыми заражаются в бассейнах, – это ротавирус и энтеровирус. Они, соответственно, вызывают кишечную инфекцию, может появиться характерная сыпь на коже. Кроме этого, через воду распространяется вирус гепатита А.
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