Эксперт назвала водоемы, в которых проще всего заразиться ротавирусом

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
Наиболее высокий риск заразиться ротовирусной инфекцией существует при купании в озере и речке, заявила врач-инфекционист, педиатр "СМ-Клиника", доктор медицинских наук, доцент Татьяна Ковалева.
"Достаточно высокий риск заражения ротавирусом остается и при купании в речке, однако он ниже, чем в случае с непроточным озером.
Море в этом плане безопаснее, так как, в отличие от пресной воды, в морской содержится соль и йод, которые мешают размножению болезнетворных микроорганизмов", – сообщила она в беседе с "Газетой.ру".
Специалист напомнила, что вода представляет собой благоприятную среду для размножения болезнетворных бактерий и вирусов. Заражение происходит при попадании воды в рот или нос во время купания в водоеме, где обитает возбудитель. После этого заболевший человек становится разносчиком инфекции и может заразить окружающих при купании с ними в одном водоеме.
Риски заразиться ротовирусом остаются и во время купания в бассейне.
Во избежание заражения Ковалева рекомендовала выбирать безопасные и чистые пляжи, избегать попадания воды в нос и рот. Кроме того, необходимо мыть руки с мылом после любого контакта с пресной водой, песком, ракушками и другими источниками инфекции.
При этом наиболее эффективной профилактической мерой против ротавируса эксперт назвала вакцинацию.
Ранее иммунолог-аллерголог Владимир Болибок предупредил, что в бассейне можно заразиться ветрянкой и герпесом. По его словам, все вирусы распространенных кожных заболеваний могут выживать даже в хлорированной воде.
Врач рассказал, что самые распространенные вирусы, которыми заражаются в бассейнах, – это ротавирус и энтеровирус. Они, соответственно, вызывают кишечную инфекцию, может появиться характерная сыпь на коже. Кроме этого, через воду распространяется вирус гепатита А.
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