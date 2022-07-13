Иммунолог рассказал, чем можно заразиться в бассейне

Фото: Москва 24/Никита Симонов
Иммунолог-аллерголог Владимир Болибок предупредил, что в бассейне можно заразиться вирусами ветрянки, герпеса, гепатита А, а также ротавирусом и энтеровирусом, сообщает News.ru.
"Самые распространенные вирусы, которыми заражаются в бассейнах, – это ротавирус и энтеровирус. Они, соответственно, вызывают кишечную инфекцию, может появиться характерная сыпь на коже. Кроме этого, через воду распространяется вирус гепатита А. В некоторых случаях через поручни, за которые хватаются, но не через саму воду, а через оборудование можно заразиться вирусом папилломы – это вирусные бородавки", – отметил эксперт.
Болибок подчеркнул, что все вирусы распространенных кожных заболеваний могут выживать даже в хлорированной воде.
По словам медика, наиболее опасной являются энтеропатогенная кишечная палочка, дизентерия и иерсиния. Причем последняя обычно попадает в открытый бассейн через питомцев.
Ранее исполнительный директор Ассоциации медицинских центров и врачей "Лига подиатрии", глава компании "Подиатр", эксперт ФормТотикс Ольга Чижевская рассказала, какая обувь летом провоцирует грибок.
По словам специалиста, в жару следует избегать плохо "дышащей" обуви, в частности, не носить долго резиновые сапоги на дачном участке. Эксперт также посоветовала делать солевые ванночки с каплей масла чайного дерева для профилактики кожных заболеваний.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 125124, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации как экстремистская.
Следите за новостями: