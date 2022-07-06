Эксперт рассказала, какая обувь летом провоцирует грибок

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Споры грибковой инфекции предпочитают теплые и влажные места, рассказала исполнительный директор Ассоциации медицинских центров и врачей "Лига подиатрии", глава компании "Подиатр", эксперт ФормТотикс Ольга Чижевская. Об этом сообщает "Газета.ру".
"Теплой и влажной летом становится практически вся наша обувь, а значит, микозам – раздолье. Поэтому следите за обувным гардеробом, корректируя его в жару. Постарайтесь избегать плохо "дышащей" обуви, в частности, не носите долго резиновые сапоги на дачном участке", – рассказала Чижевская.
Эксперт также посоветовала делать солевые ванночки с каплей масла чайного дерева для профилактики кожных заболеваний.
"Сухую кожу важно своевременно увлажнять – даже мелкие трещины могут быть входными воротами для инфекции", – добавила Чижевская.
Ранее сообщалось, что грибковые споры легко проникают в организм с пищей, водой, при контакте с животными, птицами и воздухом, если у человека ослаблен иммунитет. Заведующая отделением аллергологии и иммунопатологии ЦКБ РАН, аллерголог-иммунолог Евгения Паршина подчеркнула, что микотоксины могут поражать генетическую структуру клетки, они влияют на работу эндокринной и нейроэндокринной систем.
По ее словам, обилие углеводов и сахара в рационе, недостаток витаминов могут привести к падению иммунитета и активному росту грибов.
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