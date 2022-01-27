Как ученые пытаются победить устойчивый к антибиотикам супергрибок

Уже несколько лет ученые предупреждают человечество о том, что количество бактерий, устойчивых к антибиотикам, постоянно растет. Совсем недавно выяснилось, что от таких инфекций погибает больше людей, чем от СПИДа или малярии. Но супербактерии далеко не единственные обитатели планеты, научившиеся сопротивляться атакам антибиотиков. С подробностями – научный обозреватель Николай Гринько.



Совсем недавно одна из больниц Нового Орлеана сообщила о двух пациентах с заболеванием, вызванным Candida auris. Это грибок, заражение которым трудно поддается лечению и может привести к смерти. Информация не встретила особого ажиотажа: таких случаев в США становится все больше, хотя врачи пока не употребляют слово "эпидемия", предпочитая термин "вспышка".

Candida auris – это дрожжевой грибок, который довольно часто встречается на коже человека со здоровой иммунной системой. Попасть внутрь организма в обычном состоянии он не способен. Если это все-таки происходит, последствия могут стать самыми печальными.

Когда патоген проникает в кровь, это приводит к обширным поражениям. Купировать их очень сложно, а то и просто невозможно: примерно треть таких пациентов умирают.



До недавнего времени таких случаев было очень мало, но несколько лет назад все изменилось. Дело в том, что Candida auris мутировал, получив при этом устойчивость к антибиотикам. Причем сопротивляемость его настолько сильна, что позволяет ему выживать даже в медицинских учреждениях.

Несмотря на постоянную дезинфекцию, уборку и санитарную обработку колонии, Candida auris обнаруживаются на больничных стенах, мебели, посуде и на медицинском оборудовании. Никто и предположить не мог, что стандартных мер поддержания стерильности может оказаться недостаточно, чтобы сдержать размножение патогена и избежать инфицирования.

Грибок, подолгу живущий на стекле, пластике и металле, попадает в организм пациентов даже через аппараты искусственной вентиляции легких. Еще летом 2020 года врачи описывали десятки случаев заражения, произошедших в отделениях COVID-19. Это был период самого начала пандемии, когда нагрузка на медперсонал стала чудовищной.



Времени и сил на тщательную дезинфекцию не оставалось, иногда врачи повторно использовали одноразовые маски и перчатки – все это привело к распространению грибка. Тогда Candida auris был обнаружен у 1 000 пациентов, находящихся в больницах южных штатов. Но не стоит думать, что это исключительно американская проблема: его нашли уже более чем в 30 странах мира.



Болезнетворные грибки, как правило, менее изучены, чем другие патогены, да и бороться с ними сложнее. Дело в том, что лекарства, которые их убивают, воздействуют и на клетки человека. В результате препараты наносят сильный ущерб самому пациенту. В случае с Candida auris щадящие меры не работают: большинство его штаммов устойчивы к лекарствам, проникающим сквозь клеточные мембраны.



Ситуацию усугубляет и то, что ученые толком не знают, откуда он вообще взялся и почему поражает людей.



У человека и других теплокровных животных есть естественная защита от таких инфекций: грибки не переносят высоких температур. По одной из теорий во всем виновато изменение климата: Candida auris постепенно научился существовать в тепле и преодолел порог, мешавший проникновению в тело человека.



Конечно, ни о пандемии, ни даже об эпидемии речи пока не идет. Но ситуация все равно не самая приятная: выясняется, что противостоять антибиотикам научились не только микробы и бактерии, но и грибки. Ученые всего мира пытаются найти решение проблемы, например в СМИ начали появляться сообщения о наноантибиотках, действующих избирательно и более эффективно. Надеемся, что это поможет и патогены не получат устойчивости и к таким препаратам. Хотя…

