Клетки человеческого мозга смогли обыграть нейросеть в настольный теннис

Исследователи из биотехнологического стартапа Cortical Labs успешно научили клетки человеческого мозга в чашке Петри играть в 2D-симулятор настольного тенниса Pong. Причем клетки научились этому быстрее, чем с такой же задачей справляется искусственный интеллект. С подробностями – научный обозреватель Николай Гринько.



Небольшой австралийский стартап Cortical Labs, базирующийся в Мельбурне, занимается разработкой удивительной технологии – интеграцией живых биологических нейронов в электронные схемы. Команда стремится создать компьютерные чипы, внутри них будут работать клетки мозга. Причин, по которым такая технология может оказаться очень востребованной, несколько.

Биологические нейронные сети обучаются намного быстрее, чем электронные ИИ, и при этом они способны решать задачи более гибко и адаптивно. Такие системы должны легко масштабироваться, объединяясь в кластеры для выполнения сложных вычислений, и при этом они очень энергоэффективны: авторы стартапа приводят данные, согласно которым весь человеческий мозг потребляет для работы всего 20 ватт энергии. И даже устойчивость к механическим повреждениям у биочипов должна быть выше, чем у кремниевых: клетки способны регенерироваться, восстанавливая полученный ущерб.



Нужно сказать, что выращивать из стволовых клеток органоиды мозга – небольшие "комочки" нейронов – ученые умеют уже несколько лет, но до сих пор никто не смог заставить их получать, обрабатывать и выдавать информацию. Биоинженерам из Cortical Labs впервые удалось достичь такого результата.



Около миллиона человеческих мозговых клеток, объединенных в мини-мозг, были помещены в чашку Петри диаметром несколько сантиметров и к ним подвели электроды. Получившуюся схему участники стартапа назвали DishBrain – буквально "мозг в чашке". Затем всю систему подключили к простейшей компьютерной игре, в которой виртуальный мячик нужно отбивать с помощью подвижной площадки. В мини-мозг подавалась информация о положении этих игровых элементов, а он в ответ выдавал управляющие команды.



Чтобы обучить систему, ученые запустили игру в автономном режиме, и нейроны быстро "поняли", что от них нужно. Причем традиционным, компьютерным нейросетям на это обычно требуется примерно полтора часа, а "мини-мозг" справился с задачей всего за пять минут. После этого он принялся довольно лихо гонять по игровому полю виртуальную площадку, почти не допуская падений мяча.



Интересно отношение разработчиков к своему детищу. Они предлагают считать такой биоэлектронный гибрид "мозгом киборга" и утверждают, что во время игры нейроны "считают" себя той самой платформой, которой управляют. Иными словами, органоид мозга погружается в виртуальную реальность, "живет в матрице", которую ему предоставили исследователи.



Несомненно, во всем этом кроется множество этических проблем. Но авторы стартапа полагают, что все вопросы, касающиеся личности мини-мозга, бессмысленны, поскольку личности у него нет. Это всего лишь механизм, сконструированный из биологических материалов, и рассуждать об этичности его использования – это все равно, что бороться за права свитера, связанного из овечьей шерсти. Миллион клеток – это слишком мало для полноценного разума – по крайней мере, так считают участники Cortical Labs, хотя и понимают, что с их мнением можно спорить.



Единственное, о чем пока не удалось получить информацию, – это о сроке жизни нейронов в DishBrain. Живые клетки мини-мозга находятся в питательном растворе, но даже там не могут существовать бесконечно, рано или поздно они умрут. Поэтому инженерам будущего придется решать не только задачи обучения таких систем и ввода-вывода информации, но и вопросы питания и регенерации нейронов. Когда со всем этим разберутся и начнут объединять биологические нейросети в кластеры, человечеству придется решать: сколько миллионов клеток мозга можно считать личностью или разумом. Произойдет это довольно скоро. Хотя…