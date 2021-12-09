Британские ученые сконструировали андроид с пугающе реалистичной мимикой

Британская робототехническая компания Engineered Arts представила робота-гуманоида по имени Ameca ("Амека"), который реалистично воспроизводит жесты и мимику живого человека. О том, как новый андроид напугал людей и почему его все-таки не стоит бояться, рассказал научный обозреватель Николай Гринько.



Человекоподобные машины конструируют многие компании, чаще всего работающие в двух разных направлениях. Одни пытаются создать роботов, механика которых приближена к человеческому телу: две руки, две ноги, камеры-глаза в верхней части и прямохождение. Делается это для того, чтобы в будущем подобные устройства могли лучше работать в среде, предназначенной для людей: ходить по лестницам, открывать двери, трудиться на производстве без его переоборудования и так далее. В этом направлении развивается, например, Boston Dynamics.

Другие же компании сосредоточены на чувствах, которые роботы вызывают у людей. Их машины часто не обладают большим объемом функций, но зато имеют лица, с которых человек с легкостью может считывать что-то напоминающее эмоции. Именно таким проектом занимаются Engineered Arts, и, судя по демонстрационному видео, выложенному в Сеть, им это вполне удается.



Робот "Амека" с телом C3PO из "Звездных войн" и лицом девушки просыпается после включения, открывает глаза, моргает, оглядывается по сторонам, изучает собственные руки, удивляется им, двигает пальцами и радуется окружающей обстановке. Сервоприводы, размещенные под силиконовой кожей, довольно точно воспроизводят весь этот спектр эмоций: на лбу возникают и пропадают морщины, губы растягиваются в улыбке, на щеках появляются ямочки. "Амека" хмурит брови или удивленно приподнимает их, осматривает помещение. Одним словом, высокотехнологичный механизм старательно притворяется разумным организмом, способным вызывать у нас приятные чувства.

Правда, удается это не всегда. Для некоторых пользователей интернета робот так и не смог перешагнуть "зловещую долину" – пугающий провал на графике эмоций, которые возникают у людей при виде человекоподобной машины. Соцсети наполнились мрачными предсказаниями: "Вот теперь роботы готовы к порабощению человечества", "Оно выглядит, как будто сбежало из "Мира Дикого Запада" или даже "Терминатор воскрес!". Здесь нет ничего странного, потому что это страх на уровне инстинктов. Но все же бояться новой разработки не стоит, и тому есть несколько причин.



Видео: vimeo.com/engineeredarts

С этой точки зрения детище британских инженеров абсолютно ничем не отличается от автоматонов – средневековых механизмов, довольно точно имитирующих людей или животных. Самые сложные из них были способны писать на бумаге пером или играть на музыкальных инструментах.



"Амека" – это всего лишь модульная конструкция с парой сотен электродвигателей, и предназначена она исключительно для имитации эмоций. Больше андроид ничего не умеет. Мало того, эти реакции даже сам не генерирует – никакого искусственного интеллекта у него нет, сервоприводы всего лишь подчиняются командам, которые по кабелю подает компьютер. Кстати, рассматривать свои руки или собеседника робот тоже не умеет – в его глазах нет для этого камер. Это кукла, марионетка, не способная даже ходить: авторы сообщили, что над нижней половиной будут работать еще 2–3 года.

Заводные марионетки наливали чай, рисовали картины тушью, фехтовали, но при этом оставались игрушками, пусть и невероятно дорогими. Особенно впечатлительных зрителей они могли напугать, но никому не приходило в голову, что эти "куклы королей" обретут волю и пойдут войной на людей.



Спустя пару веков им на смену пришли аниматроники – тоже невероятно сложные куклы, но уже не на пружинном, а на электрическом ходу. Их активно используют на киносъемочных площадках и в парках аттракционов. Некоторые из них буквально поражают воображение, как, например, поющая фигура шаманки из племени Нави (фильм "Аватар") – в центре развлечений "Диснейуорлд". Аниматронные фигуры тоже могут внушать страх, но их никто не подозревает в вынашивании агрессивных планов против человечества.

Именно поэтому "Амека" тоже не представляет угрозы – она всего лишь марионетка, высокотехнологичный манекен, похожий на живую девушку больше, чем любой другой робот до нее. В целом он совсем не страшный. Хотя…

