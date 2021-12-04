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Наука

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Британские ученые обнаружили у кошек признаки психопатии

Носится как ненормальный: как понять, что ваш кот – психопат
наука животные

Ученые из Ливерпульского университета опубликовали исследование, согласно которому у любой домашней кошки можно найти признаки психопатии. С подробностями – научный обозреватель Николай Гринько.

Фото: depositphotos/points

Публикации о британских ученых давно превратились в мем: принято считать, что они в основном пытаются научно обосновать и без того очевидные вещи. Откровенно говоря, новое исследование не поможет им изменить репутацию: ученые из Британии доказали, что домашние кошки – психопаты. Кто бы сомневался.

Интересно, что сами животные не принимали в эксперименте абсолютно никакого участия. Ливерпульские зоопсихологи провели опрос 2 042 кошатников, предложив им свежеразработанный тест, получивший название Cat-Tri +.

Владельцам котов предоставили список из 46 утверждений, например "моя кошка мучает свою добычу, а не убивает ее сразу", "моя кошка громко мяукает (или воет) без видимой причины", "моя кошка очень возбудима" и так далее. Респонденты должны были оценить каждую фразу по шкале от 1 (никогда) до 5 (очень часто). Кроме этого, в тесте анализировались такие особенности, как привычка сидеть на высоких местах, доминирование над другими кошками, урчание при нападении на людей, а также наглость, подлость и расторможенность.

Ознакомившись с результатами, ученые пришли к выводу, что абсолютно у каждой домашней кошки есть те или иные признаки психопатии в разной степени выраженности. Предполагается, что отклонения не возникли внезапно, а сформировались в результате эволюции. На каком-то этапе жизни в дикой природе именно "наглость, подлость и расторможенность" давали кошачьим преимущество перед остальными представителями своего вида, а недружелюбие к другим животным позволяло выжить в условиях естественного отбора.

Человечество одомашнило кошек примерно 9 500 лет назад, и за это время у них не успели выработаться навыки социального поведения – в отличие, например, от собак, срок приручения которых больше в 2–3 раза.

Фото: depositphotos/zsv32071

Между прочим, это означает, что агрессивное и недружелюбное поведение для кошек абсолютно нормально, и называть это психопатией можно исключительно по человеческим меркам. Даже наоборот – именно миролюбивый и ласковый кот демонстрирует отклонение от кошачьей психической нормы. С тем же успехом аквариумным рыбкам можно приписать какое-нибудь "расстройство аутистического спектра" на основании того, что они не покидают аквариум и мало разговаривают.

К счастью, исследователи вовсе не предлагают владельцам как-то воздействовать на своих питомцев, пытаясь скорректировать их психику. В своей статье они пишут, что антисоциальное поведение и агрессия – это дикая кошачья натура, изменить которую невозможно.

Хозяевам нужно смириться с этим и соответствующим образом подстраиваться, чтобы улучшить качество жизни – и своей, и животного. Например, если кошка набрала необычно высокий балл по шкале Cat-Tri +, ее владельцу стоит купить ей "домик" и установить побольше когтеточек.

В целом кошатники и так прекрасно понимают все особенности поведения своих любимцев. Мало кто пытается их перевоспитывать, кошек воспринимают "как есть" и ценят их в том числе за независимость и непредсказуемость. Если же кого-то не устраивает такое положение дел, то можно подождать еще каких-то 10–15 тысяч лет. За это время кошки окончательно социализируются, станут невероятно дружелюбными и научатся приносить тапочки. Хотя…

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Гринько Николай

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