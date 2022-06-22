Врач рассказала, что может спровоцировать грибок

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
Заразиться грибком можно контактно. При этом грибковые споры легко проникают в организм с пищей, водой, при контакте с животными, птицами и воздухом, если у человека ослаблен иммунитет, сообщает сайт "Аргументы и факты".
Заведующая отделением аллергологии и иммунопатологии ЦКБ РАН, аллерголог-иммунолог Евгения Паршина подчеркнула, что микотоксины могут поражать генетическую структуру клетки, они влияют на работу эндокринной и нейроэндокринной систем.
По ее словам, обилие углеводов и сахара в рационе, недостаток витаминов могут привести к падению иммунитета и активному росту грибов. Инфекция может появиться и из-за антибактериальной терапии, которая подавляет даже полезную микрофлору. Специалист рекомендовала принимать антибиотики исключительно по показаниям и назначению врача.
Отмечается, что чаще всего грибки прорастают в коже ступней, ладоней, головы, в паховой области и подмышечных впадинах. После они проникают в ногтевое ложе, разрушая ногтевые пластины. При этом закрепиться инфекции помогают как внешние факторы, например повышенная температура и влажность, травмы кожи, несоблюдение правил гигиены, так и внутренние, к примеру, нарушение обменных процессов, тяжелые инфекционные и хронические заболевания.
По словам Паршиной, грибок бывает нескольких видов. При разноцветном отрубевидном лишае образуются желтовато-коричневые пятна на коже живота, спины, груди и плечевого пояса. Эпидермофития стоп поражает мизинцы и большие пальцы на ногах. В этом случае ноготь может утолщаться посередине и загибаться книзу либо крошится и не дорастает до края пальца. Также под ногтем образуются крошкообразные массы с неприятным запахом.
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