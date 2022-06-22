Терапевт предупредила, что лень может быть симптомом болезней

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Врач-терапевт Татьяна Романенко заявила, что лень может быть симптомом различных заболеваний.
"Лень – это нежелание что-то делать. Естественно, когда такое происходит, мы пытаемся исключить какие-то уважительные причины, соматические проблемы, например гипотиреоз. При данном заболевании у человека развивается апатия, лень и общая слабость", – приводит Ura.ru слова эксперта.
Романенко добавила, что хронические болезни тоже могут быть причиной лени.
Ранее врач-невролог Олеся Богомолова рассказала, о каких серьезных болезнях могут сигнализировать судороги.
По ее словам, причинами для возникновения судороги в мышцах могут быть не только физические нагрузки, но и дисбаланс важных элементов, а также серьезные заболевания.
Специалист предупредила, что мышечные сокращения могут возникнуть у людей с тревожно-депрессивными расстройствами, а также при наличии патологии опорно-двигательной и нервной систем. Она добавила, что у пожилых судороги часто сочетаются с недостатком кровообращения в нижних конечностях, при этом появляются отеки. Богомолова объяснила, что такое состояние опасно риском развития тромбозов.
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