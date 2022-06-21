Врач назвал ухудшение зрения ранним признаком склероза

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Невролог, доцент кафедры неврологии, нейрохирургии и медицинской генетики Казанского ГМУ Рустем Гайфутдинов рассказал, на какое заболевание может указывать резкое ухудшение зрения, передает News.ru.

По словам эксперта, поражение зрительного нерва является первостепенным признаком развития рассеянного склероза – болезни, которая известна тягостным проявлением и постепенным расширением симптомов.

"У пациента может внезапно упасть острота зрения. Еще вчера человек благополучно все видел и вдруг говорит, что стал хуже видеть или возникла полная слепота. На ранних этапах это обратимо: в течение нескольких дней или недель наступает улучшение. Можно обратиться к офтальмологам, они лечат эту патологию", – подчеркнул Гайфутдинов.

На рассеянный склероз также могут указывать поражения стволовых структур нервной системы, а также многоочаговые поражения в головном и спинном мозге. На ранних сроках можно воспользоваться иммуномодулирующими методами лечения, за счет которых можно изменить течение болезни и облегчить обострения.

Ранее ученые из Боннского университета и Эрлангена-Нюрнберга в Германии выявили продукт, который способен усугубить течение рассеянного склероза. Таковым специалисты назвали коровье молоко.

