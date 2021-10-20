Врач заявила, что частая зевота может сигнализировать о некоторых заболеваниях

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Врач-терапевт и инфекционист Нуржахан Фаллахи рассказала, что зевота может снять стресс и активировать работу мозга. Но частый рефлекс, по ее словам, может быть симптомом некоторых заболеваний.
"Как симптом заболевания зевота может проявляться при депрессии, когда в крови повышается уровень кортизола (гормона стресса), нарушении в работе щитовидной железы, сахарном диабете, рассеянном склерозе, снижении уровня гемоглобина и концентрации половых гормонов", – рассказала Фаллахи РИА Новости.
Врач также добавила, что зевота может сигнализировать о патологиях сердечно-сосудистой системы (инфаркт миокарда, постинсультное состояние) и заболеваниях печени.
По словам Фаллахи, чаще всего люди зевают от усталости, недосыпа, стресса и скуки, а также приема препаратов от аллергии и антидепрессантов, поэтому не следует ставить себе диагноз заранее.
Ранее врач-невролог, рефлексотерапевт высшей категории Игорь Орлов рассказал, как метеозависимость влияет на организм человека. Россияне часто связывают скачки атмосферного давления с плохим самочувствием, однако это, по словам эксперта, не более чем самовнушение.
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