Назван продукт, усугубляющий рассеянный склероз

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Ученые из Боннского университета и Эрлангена-Нюрнберга в Германии выявили продукт, который способен усугубить течение рассеянного склероза. Об этом сообщает "Газета.ру".
Специалисты установили, что таким продуктом является коровье молоко. Они выявили, что содержащийся в молоке белок казеин может спровоцировать нарушения во внешнем слое нервных клеток.
Эксперимент проводился на подопытных мышах. Казеин с усилителями вводили животным, что спровоцировало неврологические расстройства – на клеточном уровне произошли повреждения миелиновой оболочки, покрывающей нервные волокна.
Ученые сообщили, что пока негативное воздействие казеина отмечается только у тех пациентов с рассеянным склерозом, у которых одновременно есть и аллергия на данное вещество. В случае, если аллергия выявлена у здорового человека, существует повышенный риск склероза.
Врач-терапевт Надежда Чернышова ранее рассказала Москве 24, какие симптомы могут говорить о развитии рассеянного склероза. К ним относятся, в частности, проблемы с равновесием и ухудшение зрения.
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