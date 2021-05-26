Врач назвала первые признаки, сигнализирующие о рассеянном склерозе

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Врач-терапевт Надежда Чернышова рассказала Москве 24, какие симптомы могут говорить о развитии рассеянного склероза. По ее словам, первыми признаками могут стать потеря равновесия и ухудшение зрения.

Всемирный день борьбы с рассеянным склерозом ежегодно отмечается в последнюю среду мая. Он был учрежден по инициативе Международной федерации обществ рассеянного склероза с целью распространения информации о данном заболевании, о его профилактике и лечении. Это одно из самых тяжелых заболеваний центральной нервной системы, которое поражает нервные волокна головного и спинного мозга и может приводить к инвалидности.

Чернышова пояснила что рассеянный склероз не имеет никакого отношения к потере памяти, как думают некоторые, и это болезнь достаточно молодых людей, чаще женщин.

"Одним из первых признаков заболевания можно считать нарушение равновесия. Как правило, первая жалоба от пациента: "Я стал(а) падать". Есть разные варианты развития. Бывает внезапное начало с очень выраженной неврологической симптоматикой, которую не пропустишь, вплоть до паралича. Но это очень большая редкость", – указывает специалист.

Врач отметила, что чаще заболевание начинается довольно незаметно и постепенно.





Надежда Чернышова врач-терапевт Кроме проблем с походкой, у многих оно начинается с нарушения зрения: потеря четкости зрения, сужений полей зрения, даже двоение в глазах, но это редко. Могут быть мурашки по телу, какие-то непонятные ощущения на коже, в кончиках пальцев и на ногах.

Чернышова объяснила, что склероз называют рассеянным, потому что поражения распространены по всей поверхности мозга, включая спинной. Таким образом, симптомы заболевания будут зависеть от того, какая область мозга поражена. "Если зрительная, значит будут проблемы со зрением. Если в районе мозжечка, значит, будут проблемы с координацией и так далее. Эта рассеянность и обусловливает разнообразную картину заболевания", – говорит врач.

По словам Чернышовой, несмотря на все современные методы нейровизуализации (КТ, МРТ), врачу понадобится достаточно много времени, чтобы установить этот диагноз. Считается, что это аутоиммунное заболевание, но никто не знает, как оно возникает, точных механизмов пока не выявлено, отметила специалист. По этой же причине невозможно предупредить болезнь.

При этом терапевт подчеркнула, что на сегодняшний день есть существенные подвижки в лечении рассеянного склероза.





Надежда Чернышова врач-терапевт Сейчас это заболевание считается отчасти контролируемым. С ним можно жить долго, от него не умирают в одну минуту. С этим заболеванием выходят замуж, заводят детей, работают, не получают инвалидность. Но нельзя расслабиться и забыть об этом диагнозе.

"Нужно обязательно лечиться. Не всегда получается восстановить утраченное, но можно хотя бы замедлить распространение этого заболевания. Пока ты его лечишь, корректируешь схемы лечения, то все идет более или менее ровно, спокойно и мало прогрессирует", – подчеркнула врач-терапевт.

Чернышова порекомендовала обращать внимание на необычные симптомы в организме.

"Если у вас появились какие-то невнятные, не очень выраженные, но непонятные признаки, будь то мурашки по телу, потеря равновесия, ухудшение зрения, какие-то боли в руках и ногах, которые ни с чем не связаны, в этом случае лучше пойти к специалисту, пусть врач посмотрит. Чем раньше заметим, тем больше сохраним и дольше проживем", – заключила она.

Ранее врач-невролог Александр Евдокимов назвал необычный предвестник инфаркта. По его словам, признаком опасных заболеваний может быть зевота.