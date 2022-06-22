Дерматолог раскрыла безопасные способы удаления родинок

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Врач-дерматовенеролог Зоя Константинова рассказала о самых лучших способах удаления родинок, сообщает "Радио 1".

"Самый безопасный способ удаления пигментных новообразований – либо обычный скальпель, либо радиоволновой. Тот, который позволяет отправить удаленный материал на гистологическое исследование", – объяснила специалист.

Константинова добавила, что удаление лазером не оставляет возможности для полноценного гистологического анализа.

Ранее британские ученые рассказали, как родинки могут перерасти в онкологическое заболевание.

Специалисты указали на то, что симптомом рака кожи может быть увеличение количества родинок на теле, а также случаи изменения в цвете, форме и размере – обычные родинки однородного цвета, диаметр не должен превышать 6 миллиметров.

Ученые отметили, что необходимо обратиться к врачу и в том случае, если поверхность кожи в районе родинки чешется или болит. Стоит также обеспокоиться, если они кровоточат.