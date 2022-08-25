В РФ стартовали продажи туров с кешбэком на осень и зиму

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
В России стартовали продажи туров с кешбэком на осень и зиму. Они продлятся до 10 сентября, сообщает ТАСС.
При этом отправиться в путешествие по России можно будет с 1 октября до 25 декабря, в круиз – с 1 сентября и до окончания навигации. Обратно можно получить 20%, но максимум – 20 000 рублей. Оплатить тур необходимо картой "Мир". Длительность поездки должна составлять не менее трех ночей.
Руководитель Ростуризма Зарина Догузова рассказала, что осенью выбор отелей больше, а популярные туристические места менее загружены.
"Осень – это и круизы по Волге, и активные маршруты, это и отличное время для оздоровления и поездок в санатории, для познавательных поездок в исторические города, а с конца ноября во многих регионах уже открывается горнолыжный сезон. Так что выбор очень большой", – отметила Догузова.
По данным ведомства, приобрести туры или проживание в отелях с кешбэком смогут не менее 600 000 человек. На осенний этап выделили 3 миллиарда рублей.
Ранее сообщалось, что премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление об увеличении максимального размера туристического кешбэка для поездок в регионы Дальнего Востока. Максимальная сумма возврата части средств гражданам при бронировании отелей или санаториев, расположенных на Дальнем Востоке, увеличится с 20 до 40 тысяч рублей.
В АТОР спрогнозировали снижение стоимости туров на курорты юга РФ к сентябрю
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