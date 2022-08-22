Кабмин утвердил план мероприятий по развитию туризма в России до 2035 года

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Председатель правительства РФ Михаил Мишустин утвердил план по развитию туризма в стране до 2035 года, в него были включены свыше 60 мероприятий, сообщается на сайте кабмина.
В рамках проекта предстоит организовать современную инфраструктуру, продвинуть качественный туристический продукт и повысить доступность путешествий для всех россиян.
При этом среди мер поддержки со стороны РФ, которые были включены в план, – финансирование регионов для развития туристических кластеров, льготные кредиты инвестпроектов по созданию туристической инфраструктуры, выделение грантов бизнесу на возведение и ремонт отелей, а также поддержка развития сельского и экотуризма.
Ранее глава Ростуризма Зарина Догузова сообщила, что осенний этап продажи туров по регионам России с кешбэком продлится с 25 августа по 10 сентября. Отправиться в поездку с кешбэком в любой регион можно будет с 1 октября и до конца года. При этом в круиз – с 1 сентября и до окончания навигации.
В свою очередь, Мишустин отмечал, что в осеннем этапе программы туристического кешбэка участвуют все регионы страны. По его словам, возможностью вернуть до 20% стоимости путевки воспользуются около 600 тысяч человек.
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