Минфин предложил зафиксировать ставку льготных займов на строительство отелей на уровне 5%

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Минфин хочет отказаться от существующего диапазона ставок льготных займов на строительство отелей, зафиксировав стоимость средств на уровне 5%. Об этом сообщает "Коммерсант" со ссылкой на письмо ведомства.

Предложение не оценили в Ростуризме, где считают, что подобное решение можете привести к росту затрат отельеров на обслуживание кредитов почти на треть. В ведомстве посчитали, что фиксирование ставки не позволит достичь целей нацпроекта.

Правила на предоставление льготных кредитов по ставке 3–5% правительство РФ утвердило в феврале 2021 года. Займы выделяют на инвестпроекты по устойчивому развитию внутреннего и въездного туризма в рамках нацпроекта. Кредиты выделяют на строительство отелей площадью не менее 5 тысяч квадратных метров и с 120 комнатами. По данным Ростуризма, в 2021 году займ оформили 38 проектам.

В мае 2022 года стартовал новый этап приема заявок от банков на включение объектов в программу. Размер займа может варьироваться от 100 миллионов до 70 миллиардов рублей, заявляли ранее в Ростуризме.

В ВЭБ.РФ также не поддерживают повышение нижней планки ставки. По словам экспертов, решение может сказаться на экономике объектов. Это обусловлено низкой маржинальностью и длительными сроками окупаемости гостиничных объектов. По данным "Опоры России", рентабельность подобных проектов в Крыму и Краснодарском крае составляет от 5 до 7%.

"Чем меньше процентная ставка по субсидированным кредитам, тем большую разницу банку возместит государство", – сообщил советник бюро "Казаков и партнеры" Евгений Ербахаев.

Однако, по его словам, решение о повышении условий кредитования является необоснованным в период кризиса.

Участники общественно-экспертного совета по нацпроекту по туризму уже направили обращение с недовольством в Ростуризм, поделился вице-президент "Опоры России" Алексей Кожевников. По его словам, бизнес опасается, что экономика объекта, рассчитанная под получение кредита под 3,5%, не будет работать при 5%.

Кроме того, Минфин предложил отменить максимальный размер кредита в 70 миллиардов рублей. Вместо этого в ведомстве предложили выдавать займы из расчета стоимости строительства номера в отеле.

Ранее стало известно, что в России могут появиться спецзастройщики курортов. По данным экспертов, в настоящее время в стране наблюдается дефицит курортной недвижимости, оцениваемый примерно в 2 миллиона квадратных метров. Речь идет о гостиницах с развитой инфраструктурой, виллах, апартаментах, конгресс-центрах и площадках для активного и спокойного отдыха.