Туроператоры назвали самые популярные места среди россиян для отпусков в августе. Как пишет газета "Известия", россияне, имеющие загранпаспорта, сейчас предпочитают отдыхать в Турции.

Анталья по-прежнему лидирует в списке самых популярных направлений, несмотря на резкий рост цен. Но по данным турфирм более 80 процентов отпускников все-таки выбирают российские курорты. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.