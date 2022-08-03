Ростуризм хотят наделить правом повышать туристический кешбэк в отдельных регионах

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В правительстве РФ планируют разрешить Ростуризму устанавливать повышенный туристический кешбэк в некоторых регионах. Соответствующий проект постановления правительства опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов, сообщает "Парламентская газета".

Программа туристического кешбэка работает в России с 2020 года. Оплачивая путешествие картой "Мир" на сайте программы, россияне могут вернуть 20% от стоимости проживания в отеле, тура или круиза по территории страны. Кешбэк начисляется на карту держателя автоматически.

Право Ростуризма смогут предусмотреть после согласования специальных условий с куратором национального проекта и национальной системой платежных карт.

До этого стало известно, что повышенный кешбэк для поездок на Дальний Восток заработает осенью. Совершить путешествие можно будет в октябре. Кешбэк будет равен 40% от стоимости поездки, в максимуме – 40 тысяч рублей.