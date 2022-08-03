Почти 70% россиян никогда не отдыхали за границей

Почти 70% россиян признались, что никогда не отдыхали за границей. Это результаты исследования фонда "Общественное мнение".

При этом 30% не выезжали даже за пределы родного региона. Всего 2% опрошенных рассказали, что отдыхали за рубежом менее года назад. В опросе приняли участие 1 500 человек. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

