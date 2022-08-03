Активы H&M в России может купить Gloria Jeans – СМИ

Российские активы H&M может купить Gloria Jeans. Об этом сообщили СМИ со ссылкой на основателя российского ретейлера. Новые коллекции планируют распродать, а одежду прошлых сезонов передать на социальные нужды.

После открытия накануне магазинов H&M в торговых центрах появился ажиотаж. В магазины пускали от 2 до 10 человек за раз, а некоторым людям приходилось ждать несколько десятков минут, чтобы просто войти внутрь. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

