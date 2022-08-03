Специалисты рассказали, как правильно выбрать вкусный арбуз

Официальный сезон торговли бахчевыми открыт, а значит время стучать по арбузам. Но всегда ли помогают народные методы? Специалисты рассказали, как выбрать самый спелый и сладкий арбуз.

Один из советов: точно не стоит покупать арбуз с повреждениями и трещинами, а также с очень неравномерной окраской. У продавца нужно потребовать оригиналы сертификата соответствия и протокола испытаний. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.