Названа стоимость арбуза в Москве

Телеканал Москва 24 запустил рубрику "А я вам покажу, откуда". В ней телезрителям рассказывают, из каких стран и регионов в столицу везут сезонные продукты и сколько они стоят.

Например, приобрести арбуз можно на Усачевском рынке. Туда ягоду везут из Азербайджана и Ирана. Азербайджанский арбуз стоит 150 рублей за килограмм. Аналогичная цена у ягоды из Ирана.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.