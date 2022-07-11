Эксперты рассказали, как выбрать шоколад

11 июля отмечается Всемирный день шоколада. Придумали его во Франции в середине 1990-х годов прошлого века. Сегодня шоколад изготавливают промышленным способом, иногда вообще без добавления какао.

Почему у разных брендов его вкус может сильно различаться? И как выбрать качественную плитку? Подробности – в эфире телеканала Москва 24.