Картофель вернется в меню ресторанов "Вкусно – и точка" в полном объеме осенью 2022

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Картофель вернется в меню сети ресторанов "Вкусно – и точка" в полном объеме в начале следующего урожайного года, осенью 2022 года. Об этом рассказали в пресс-службе компании.
Представители сети сообщили, что в некоторых вновь открываемых ресторанах временно не будет представлен картофель фри и по-деревенски.
"Это связано с тем, что 2021 год в России стал неурожайным для сортов картофеля, который используется для производства картошки фри в предприятиях сети. В течение последних 8 лет компания ориентировалась на российских поставщиков и закупала продукты у них", – говорится в сообщении.
В компании отметили, что рассчитывать на импортную продукцию в настоящее время тоже невозможно, поскольку похожие сложности ждут основных игроков рынка, которые могли бы стать временными поставщиками.
Ранее компания опровергла появление пива в меню ресторанов. Фотографии, на которых было изображено меню с пивом, появились в интернете. В пресс-службе подчеркнули, что эти снимки были сделаны в одном из предприятий бывшего франчайзи McDonald's, которые расположены на вокзалах и в аэропортах.
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