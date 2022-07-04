Сеть "Вкусно – и точка" проверит поставки булок после инцидента с плесенью в бургере

Фото: телеграм-канал "Подъем"

Сеть ресторанов "Вкусно – и точка" проведет проверку поставщиков булок после инцидента с посетительницей, которой продали бургер с плесенью. Об этом сообщили в пресс-службе компании, передает URA.ru.

"Качество и безопасность продукции – наш главный приоритет. При хранении и приготовлении продукции соблюдаются все необходимые процедуры. Мы уже связались с производителем для дальнейшего выяснения обстоятельств", – рассказали в пресс-службе.

Также ТАСС стало известно, что сеть ресторанов начала проверку в связи с выявлением просроченных соусов. По информации пресс-службы "Вкусно – и точка", срок годности истек только у части продукции.

Ранее в июле пресс-служба сети опровергла появление пива в меню ресторанов. В компании подчеркнули, что распространенные в интернете снимки меню с алкогольными напитками не относятся к кафе "Вкусно – и точка".

