В сети ресторанов "Вкусно – и точка" опровергли появление пива в меню

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Сеть ресторанов быстрого питания "Вкусно – и точка" опровергла появление пива в меню ресторанов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу сети.
Фотографии, на которых было изображено меню с пивом, появились в интернете в субботу.
В пресс-службе подчеркнули, что эти снимки были сделаны в одном из предприятий бывшего франчайзи McDonalds, которые расположены на вокзалах и в аэропортах.
"Сегодня эта компания не имеет никакого отношения не только к сети "Вкусно - и точка", но также к McDonalds: они больше не являются франчайзи корпорации, не присоединились к новой сети и продолжают свою деятельность самостоятельно, со своими стандартами работы, ассортиментом и так далее", – пояснили в пресс-службе.
Отмечается, что в ресторанах сети "Вкусно – и точка" не планируется продавать алкоголь.
Ранее генеральный директор сети ресторанов быстрого питания "Вкусно – и точка" Олег Пароев заявил, что компания не будет рассматривать никакие другие названия для российских точек фастфуда.
Позже появилась информация, что на платформе для фрилансеров ищут дизайнера, который придумает логотип для ушедшего из РФ McDonald's. Стоимость работ оценивают в 100 тысяч рублей. Дизайнеру необходимо будет сделать 10 набросков для различных 10 доменов нового названия компании в России.
Логотип должен отражать концепцию семейного ресторана быстрого питания. Отдельно оговорено, что в логотипе не должно быть узнаваемых знаменитых арок "М".
В сети "Вкусно – и точка" поменяют меню напитков
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