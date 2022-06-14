Посетители рассказали о новой сети "Вкусно и точка"

Ресторан новой сети "Вкусно и точка" открылся 12 июня на Пушкинской площади в Москве, заменив McDonalds.

Первые посетители поделились впечатлениями. Об изменениях в меню и дизайне, количестве новых ресторанов – в эфире телеканала Москва 24.