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Экономика

11:40

Сергей Собянин посетил новый ресторан быстрого питания на Пушкинской площади

мэр Москвыэкономика

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Сергей Собянин посетил новый флагманский ресторан новой сети быстрого питания "Вкусно – и точка" на Пушкинской площади, заменивший покинувший российский рынок McDonald's.

Мэр Москвы отметил, что российский бизнес при создании новой сети сумел сохранить привычный уровень сервиса и меню, состоящее из продуктов отечественного производства.

"С праздником и с открытием ресторана! Мы волновались за вас, за судьбу сотрудников, за тех, кто поставлял вам продукцию – огромное количество людей, десятки тысяч. Ну и, конечно, сотни тысяч ваших посетителей, которые любили вашу продукцию. Принято считать, что она какая-то американская, на самом деле все наше, российское", – обратился Собянин к администрации и персоналу ресторана.

Он выразил благодарность руководству компании за терпение, сохранение сети и ее команды. Собянин отметил, что правительство Москвы поддерживает проект, который обеспечивает в России разнообразие и доступность качественного общественного питания.

"Профессиональная команда, российская команда, с российскими поставщиками продуктов, сельским хозяйством российским, аграриями и почитателями должна работать", – добавил он.

По словам мэра, за долгие годы работы в России в McDonald's сформировались высокие стандарты технологий и производства продукции. Собянин выразил надежду, что они будут сохранены.

"Все, кому нравится посещать ваши рестораны, ваши фаны уже, наверное, тоже рады, что вы сохранили свои компетенции, свои умения, знания и свое гостеприимство. Так что поздравляю с открытием", – подытожил он.

Также Собянин подписал памятную табличку в "день рождения нового российского бренда".

Ранее гендиректор обновленной сети McDonald's в России Олег Пароев заявил, что новое название ресторанов – "Вкусно – и точка". По словам Пароева, в первые дни работы ресторанов посетителям будут доступны не все пункты меню. Такое решение владельцев связано с вопросами логистики и упаковки товаров.

До этого был официально представлен новый логотип сети ресторанов McDonald's. На нем будут изображены две палочки картошки-фри желтого цвета и бургер желто-оранжевого цвета на зеленом фоне.

В воскресенье, 12 июня, в Москве и области откроются первые 15 ресторанов "Вкусно – и точка", а в течение недели – еще 50. Руководство компании планирует открывать от 50 до 80 точек обновленной сети в неделю.

В Москве и области открываются обновленные "Макдональдсы"

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