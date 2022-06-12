Сергей Собянин посетил новый ресторан быстрого питания на Пушкинской площади

11:40
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин
Сергей Собянин посетил новый флагманский ресторан новой сети быстрого питания "Вкусно – и точка" на Пушкинской площади, заменивший покинувший российский рынок McDonald's.
Мэр Москвы отметил, что российский бизнес при создании новой сети сумел сохранить привычный уровень сервиса и меню, состоящее из продуктов отечественного производства.
"С праздником и с открытием ресторана! Мы волновались за вас, за судьбу сотрудников, за тех, кто поставлял вам продукцию – огромное количество людей, десятки тысяч. Ну и, конечно, сотни тысяч ваших посетителей, которые любили вашу продукцию. Принято считать, что она какая-то американская, на самом деле все наше, российское", – обратился Собянин к администрации и персоналу ресторана.
Он выразил благодарность руководству компании за терпение, сохранение сети и ее команды. Собянин отметил, что правительство Москвы поддерживает проект, который обеспечивает в России разнообразие и доступность качественного общественного питания.
"Профессиональная команда, российская команда, с российскими поставщиками продуктов, сельским хозяйством российским, аграриями и почитателями должна работать", – добавил он.
По словам мэра, за долгие годы работы в России в McDonald's сформировались высокие стандарты технологий и производства продукции. Собянин выразил надежду, что они будут сохранены.
"Все, кому нравится посещать ваши рестораны, ваши фаны уже, наверное, тоже рады, что вы сохранили свои компетенции, свои умения, знания и свое гостеприимство. Так что поздравляю с открытием", – подытожил он.
Также Собянин подписал памятную табличку в "день рождения нового российского бренда".
Ранее гендиректор обновленной сети McDonald's в России Олег Пароев заявил, что новое название ресторанов – "Вкусно – и точка". По словам Пароева, в первые дни работы ресторанов посетителям будут доступны не все пункты меню. Такое решение владельцев связано с вопросами логистики и упаковки товаров.
До этого был официально представлен новый логотип сети ресторанов McDonald's. На нем будут изображены две палочки картошки-фри желтого цвета и бургер желто-оранжевого цвета на зеленом фоне.
В воскресенье, 12 июня, в Москве и области откроются первые 15 ресторанов "Вкусно – и точка", а в течение недели – еще 50. Руководство компании планирует открывать от 50 до 80 точек обновленной сети в неделю.
В Москве и области открываются обновленные "Макдональдсы"
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации.
Следите за новостями: