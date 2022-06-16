Преемник McDonald’s вышел на связь с директором сети "Еда – и точка"

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Директор сети ресторанов быстрого питания "Еда – и точка" во Владивостоке Сергей Понкратов рассказал, что с ним вышли на связь представители сети – преемника McDonald's в России "Вкусно – и точка".

Ранее руководство "Еда – и точка" потребовало от представителей российского бывшего McDonald’s переименовать свои рестораны.

"Сегодня позвонили представители. Пока мы просто познакомились. Мы объяснили, что хотим и как хотим. Я объяснил, что это вопрос человечности, сказал, что можно сесть и поговорить, чтобы понять, что случилось и как быть. Мы готовы к диалогу. Денег мы не просим, и таких требований у нас не будет", – передает РИА Новости его слова.

Рестораны быстрого питания в России, которые ранее относились ко франшизе McDonald's, стали открываться 12 июня под новым брендом "Вкусно – и точка".

Юрист по гражданским, арбитражным и административным делам Василий Воробьев объяснил, что при регистрации все бренды проходят экспертизу, поэтому появление сети "Вкусно – и точка" означает, что пересечения с другими зарегистрированными торговыми марками нет.