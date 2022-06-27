Все рестораны "Вкусно – и точка" могут открыть в России в сентябре

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Все 850 ресторанов "Вкусно – и точка" планируют открыть в России в сентябре, сообщил журналистам генеральный директор сети Олег Пароев.

"Мне бы хотелось, чтобы все наши рестораны открылись как можно скорее. К сожалению, у нас есть определенные сложности с упаковкой и ингредиентами, которые мы сейчас успешно решаем. И, скорее всего, в сентябре двери всех наших ресторанов откроются", – цитирует его РИА Новости.

По словам Пароева, из 850 ресторанов сети работают уже 142.

Ранее генеральный директор сети ресторанов быстрого питания "Вкусно – и точка" Олег Пароев заявил, что компания не будет рассматривать никакие другие названия для российских точек фастфуда.

Позже появилась информация, что на платформе для фрилансеров ищут дизайнера, который придумает логотип для ушедшего из РФ McDonald's. Стоимость работ оценивают в 100 тысяч рублей. Дизайнеру необходимо будет сделать 10 набросков для различных 10 доменов нового названия компании в России.

Логотип должен отражать концепцию семейного ресторана быстрого питания. Отдельно оговорено, что в логотипе не должно быть узнаваемых знаменитых арок "М".