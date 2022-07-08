Экономист прокомментировал предложение снизить НДС на социально значимые продукты

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Предложение Ассоциации компаний розничной торговли снизить НДС на социально значимые продукты, включая мясо, молоко, хлеб, чай и бананы, является имитацией бурной деятельности, однако снизить налог может лишь Федеральная налоговая служба. Об этом сообщает радио КП со ссылкой на экономиста Дениса Ракши.

По его мнению, Минфин и ФНС не позволят посягнуть на этот налог.

"АКОРТ уже объясняют, что вместо тендеров нужно заключать долгосрочные контракты, они предполагают, что цены, по которым поставщики и производители будут продавать свою продукцию этим самым розничным сетям, будут ниже", – рассказал эксперт.

Он отметил, что ассортимент розничного магазина включает 15 000–25 000 различных наименований, однако социально значимых товаров среди них лишь 100. Ракша добавил, что предприятия розничной торговли хотят, чтобы им предоставили налоговые каникулы на все 25 000 наименований.

Ранее эксперты напомнили, что россияне могут получить вычет для работающих не по трудовому договору, вычет "на здоровье" и вычет по страхованию. При затратах на учебу, ремонт или покупку квартиры у гражданина есть возможность вернуть или не платить 13% от определенной законом суммы, вычитаемой из НДФЛ. Для этого ему необходимо иметь официальный доход и быть резидентом РФ.

