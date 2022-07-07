Поступления НДФЛ в бюджет Москвы увеличились за пять месяцев

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Поступления НДФЛ в бюджет Москвы увеличились по сравнению с прошлым годом, только за пять месяцев показатель вырос на 21,6%. Об этом сообщает портал мэра и правительства Москвы.

Отмечается, что эксперты проанализировали данные в период с января по май 2022 года и сравнили их с показателями в аналогичный период 2021 года. Поступления НДФЛ в бюджет в этом году составили 592,4 миллиарда рублей.

"Несмотря на неблагоприятные внешние экономические факторы, зарплаты и прочие доходы москвичей продолжают расти, в результате увеличиваются поступления НДФЛ", – отметил заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

По его мнению, такая ситуация говорит о том, что бизнес в Москве процветает, несмотря на регулярно меняющиеся экономические факторы.

Ранее Минфин предложил освободить от НДФЛ выплаты при увольнении. Такая же мера рассматривается в отношении иных компенсационных выплат.

Замминистра финансов Алексей Сазанов рассказал, что сейчас законом предусмотрены как выплаты при увольнении, так и компенсационные выплаты, но в первом случае следует освобождение от НДФЛ в размере трех окладов.

Еще до этого ведомство выступило с предложением не облагать налогом выплаты выходного пособия, среднемесячного заработка на период трудоустройства, а также распространить право на социальный налоговый вычет на оплату медицинских услуг, оказанных детям, признанным недееспособными по решению суда.

