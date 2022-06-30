Эксперты напомнили, какие налоговые вычеты можно получить от государства

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Эксперты напомнили, что россияне могут получить вычет для работающих не по трудовому договору, вычет "на здоровье" и вычет по страхованию, сообщает Life.ru.

Так, при затратах на учебу, ремонт или покупку квартиры у гражданина есть возможность вернуть или не платить 13% от определенной законом суммы, вычитаемой из НДФЛ. Для этого ему необходимо иметь официальный доход и быть резидентом РФ. Как пояснили эксперты, других условий нет, соответственно, такой вычет могут получить работающие по соглашению гражданско-правового характера и индивидуальные предприниматели.

"Причин, по которым между физическим и юридическим лицом заключается не трудовой договор, а другой вид соглашения, может быть много. Но если гражданин получил доход, то, согласно закону, организация должна уплатить в бюджет НДФЛ по ставке 13%. А россиянин после этого имеет право заявить к возврату любой тип налогового вычета, и закон не запрещает подавать сразу на несколько вычетов", – отметил адвокат Московской областной коллегии адвокатов Богдан Леськив.

Уточняется, что профессиональный налоговый вычет предоставляется при указании в договоре ГПХ на выполнение работ и оказание услуг всех расходов, связанных с исполнением обязательств, по каждому виду расходов должно быть документальное подтверждение.

Стандартный налоговый вычет может быть предоставлен ежемесячно за период, на который заключен договор ГПХ. Имущественный вычет предоставляют в общем порядке только по окончании налогового года или до окончания налогового периода.

Специалисты также перечислили возможные вычеты, связанные со здоровьем. В их числе – вычет за платные медуслуги, для получения которого необходимо предоставить справку по форме, утвержденной Минздравом РФ.

Также россияне могут получить вычет на оплату лекарств при предоставлении чеков из аптеки, рецептов с печатью и подписью врача или документов о заказе и оплате препаратов.

С 2022 года также доступно получение "спортивного" вычета, если спортивная организация включена в специальный перечень.

"Получить вычет "на здоровье" можно в течение трех лет с момента оплаты, а это значит, что если налоговая при осуществлении выплаты заявила об ограничении по сумме годовой выплаты, то с заявлением можно обратиться снова на следующий год", – пояснил адвокат Первой межрегиональной коллегии адвокатов Рауль Магомедов.

Кроме того, возможно получить возврат денежных средств за страхование жизни по требованию банка при оформлении ипотеки.

"Многие граждане не знают, что это два разных типа вычета, и поэтому по закону выплата одного из них никак не влияет на другие. Однако надо иметь в виду, что если банк навязал договор комплексного страхования, в который сразу "зашиты" страховка квартиры, жизни и здоровья, титула и ответственности, то по такому договору налоговики вправе в выплате отказать", – сообщила адвокат Адвокатской палаты города Москвы Ева Митлина.

Уточняется, что срок, на который заключен договор, должен составлять не менее 5 лет.

Ранее сообщалось, что группа депутатов и сенаторов хочет внести в Госдуму законопроект, предполагающий предоставление самозанятым имущественного налогового вычета при покупке недвижимости. Об этом сообщает газета "Известия" со ссылкой на документ.

По словам зампреда комитета СФ по экономической политике Ивана Абрамова, причиной разработки данного законопроекта стали многочисленные обращения от самозанятых граждан. Он добавил, что у данной категории граждан есть запрос на получение такой льготы и ее появление позволит популяризировать статус самозанятых.

